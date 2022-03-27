На території Золочівського району Львівщини правоохоронці викрили незаконну АЗС, а 4,5 тис. літрів вилученого пального Львівська прокуратура передала на потреби ЗСУ.

За цим фактом почато кримінальне продовження, повідомили в прокуратурі Львівської області.

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“Прокурори підтримували публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно незаконного функціонування автозаправної станції. Резервуари із дизельним пальним було вилучено під час проведення огляду місця події на території Золочівського району Львівської області”, – повідомляє прес-служба прокуратури.

У повідомленні зазначено, що конфісковані правоохоронцями в рамках кримінального провадження 4,5 тис. літрів пального спрямовано для потреб Збройних Сил України.