На территории Золочевского района Львовщины правоохранители разоблачили незаконную АЗС, а 4,5 тысячи литров изъятого горючего Львовская прокуратура передала на нужды ВСУ.

По этому факту начато криминальное продолжение, сообщили в прокуратуре Львовской области.

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“Прокуроры поддерживали публичное обвинение в уголовном производстве по незаконному функционированию автозаправочной станции. Резервуары с дизельным горючим были изъяты при проведении осмотра места происшествия на территории Золочевского района Львовской области”, – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В сообщении отмечено, что конфискованные правоохранителями в рамках уголовного производства 4,5 тысячи литров горючего направлены для нужд Вооруженных Сил Украины.