Керівники ДП «Дніпропетровський облавтодор» звинувачуються в шахрайстві. На думку прокурорів ремонт доріг виконувався тільки на папері - кошти розподілялись, а дороги так і не ремонтувались.

Прокуратура Дніпропетровської області затримала керівників ДП “Дніпропетровський облавтодор” та ВАТ “ДАК «Автомобільні дороги України”, які в 2016-17 рр вносили до актів виконаних робіт завищені показники виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг, чим спричинили збитки державі майже на 4 млн. грн.

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На цей час слідством задокументовано 7 епізодів злочинної діяльності вказаної групи. Найбільш показовим є підписання акту виконаних робіт на суму понад 1 млн. грн, хоча встановлено, що роботи взагалі не виконувались, а лише зафіксовані “на папері”.

Наразі махінаторам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 10 млн. грн.

