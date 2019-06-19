Рух буде зупинено в ніч 23 червня в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Реконстрікція Шулявського шляхопроводу в Києві вийшла на етап встановлення металоконструкцій нового мосту. Для цього будівельникам доведеться повністю перекрити рух на ділянці проспекту Перемоги в районі Шулявки.

Щоб не створювати киянам значних проблем, роботи будуть проводить вночі та вранці в неділю, коли немає великого трафіку. Зокрема, ділянку проспекту Перемоги перекриють в ніч 23 червня з 01.00 до 12.00 години дня. В цей час буде повністю обмежено наскрізний рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу.

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Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

Нагадаємо, що на пішохідному мосту Кличка встановили заборонний знак.