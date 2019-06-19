Движение будет остановлено в ночь 23 июня в районе реконструкции Шулявского путепровода.

Реконстрикция Шулявского путепровода в Киеве вышла на этап установки металлоконструкций нового моста. Для этого строителям придется полностью перекрыть движение на участке проспекта Победы в районе Шулявки.

Чтобы не создавать киевлянам значительных проблем, работы будут проводит ночью и утром в воскресенье, когда нет большого трафика. В частности, участок проспекта Победы перекроют в ночь на 23 июня с 01.00 до 12.00 часов дня. В это время будет полностью ограничено сквозное движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода.

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Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, что на пешеходном мосту Кличко установили запрещающий знак.