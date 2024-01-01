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Процедуру перепродажу вживаних авто пропонують спростити

Оголошено про публічні обговорення проекту постанови КМУ, яка стосується зміни порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання.
Перепродаж вживаних авто можуть спростити - Auto24

КМУ

Євген Гудущан
logo28 травня, 17:40
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На офіційному сайті МВС з’явився проект постанови КМУ “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200 щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання”.

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Запропоноване впровадження змін забезпечить спрощення процедури обігу транспортних засобів, зокрема:

  • Можливість участі суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в ГСЦ МВС, в державній реєстрації вживаних авто (наразі суб’єкти господарювання можуть реєструвати тільки нові авто)
  • Звільнення суб’єктів господарювання від обов’язку державної реєстрації автомобілів, які вони купують з метою їх подальшого продажу

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проєкту постанови приймаються впродовж місяця з дня оприлюднення в письмовому вигляді на адресу Головного сервісного центру МВС.

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