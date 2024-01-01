Процедуру перепродажу вживаних авто пропонують спростити

На офіційному сайті МВС з’явився проект постанови КМУ “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200 щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання”.

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Запропоноване впровадження змін забезпечить спрощення процедури обігу транспортних засобів, зокрема:

Можливість участі суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в ГСЦ МВС, в державній реєстрації вживаних авто (наразі суб’єкти господарювання можуть реєструвати тільки нові авто)

Звільнення суб’єктів господарювання від обов’язку державної реєстрації автомобілів, які вони купують з метою їх подальшого продажу

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проєкту постанови приймаються впродовж місяця з дня оприлюднення в письмовому вигляді на адресу Головного сервісного центру МВС.