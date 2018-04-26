Фури, перевантаження яких деякі експерти пов'язують із руйнуванням дорожнього полотна, будуть зважувати перед тим, як пускати в Київ.

На в'їзді в Київ обіцяють облаштувати ще два мобільних пункти контролю з ваговими комплексами для вантажного транспорту. Станом на сьогодні, співвідношення “парадних” в'їздів в столицю до пунктів контролю за ваговозами становить шість до трьох, тобто половину. Про це інформує на своїй сторінці в FB депутат Київради Олександр Пабат.

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“Яскравим прикладом того, як вантажний транспорт вбиває дорожню інфраструктуру столиці, є бездонна бочка – Південний міст, ремонтні роботи на якому, здається, ведуться вічно, і ще будуть вестися стільки ж...”, – каже Олександр Пабат.

Нагадаємо, що українська "фура" перевозила 202 тони вантажу.