Вулиця Грушевського в Києві перекрита активістами "АвтоЄвроСили", які вимагають відставки глави "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка.

Кілька десятків автомобілів на іноземних номерах зранку 3 квітня 2018 року приїхали під Верховну Раду та перекрили в’їзд до неї. Цього разу протестувальники вимагають не лише доступного розмитнення автомобілів, але й відставки глави "Уктрансбезпеки" Михайла Ноняка.

На думку протестувальників, Михайло Ноняк "кришує" нелегальних перевізників, а також тих, хто допускає перевантаження фур. Очолювана ним "Укртрансбезпека" недостатньо контролює завантаженість автомобілів. А саме перевантажені вантажівки псують українські дороги.

Активісти перекрили дорогу депутатським автомобілям, скандуючи: “нема доріг – ходіть пішки”.

Нагадаємо, що власники авто на єврономерах обурились законопроектом, який перекриває можливість завозити нові автівки без розмитнення.