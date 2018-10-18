У системі державних закупівель Prozzoro з’явилось дві заявки на ремонт приладів TruCam. Одна з них вже закрита, а друга знаходиться в статусі очікування пропозицій.

В першій заявці замовником фігурує Департамент патрульної поліції. Сама заявка передбачає “Послуги з ремонту приладів вимірювання швидкості “TruCAM LTI 20/20””. Виконавцем значиться Приватне підприємство "ДІРЕКТОН" сума контракту - 429 728,40 грн. кількість - 209 одиниць.

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Друга заявка на значно меншу суму - 123 750,00 грн. В ній значиться послуга “Відновлення працездатності та метрологічної повірки вимірювачів швидкості руху транспортних засобів TruCAM” але стосується вона 6 приладів. Поки що (заявка розміщена 16 жовтня) бажаючих полагодити прилади TruCAM за таку суму не знайшлось.