Після сімейної сварки житель російського райцентру своїм же позашляховиком таранив машину дружини.

Житель однієї з вулиць райцентру Катав-Іванівськ Челябінскої області (Росія) незвичним чином привітав свою дружину з міжнародним жіночим днем.

Після сварки з дружиною, нетверезий та злий, він вийшов з дому та сів за кермо свого позашляховика Toyota Land Cruiser. Виїжджаючи зі стоянки, він пошкодив її машину – Toyota RAV4. Потім вийшов зі свого авто, відірвав дзеркало заднього огляду на RAV4.

Далі – більше. Мужчина протаранив автомобіль дружини, пошкодивши і свій. Місцеві жителі вибігли з дому та почали заспокоювати хулігана, однак це їм погано вдавалося.

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Дивіться відео, як п’яний росіянин таранив авто своєї дружини:

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