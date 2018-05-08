Група PSA, до складу якої входять п'ять автомобільних брендів: Peugeot, Citroеn, DS, Opel і Vauxhall, планує в найближчому майбутньому використовувати коробки передач, оснащені електродвигуном. Таким чином, буде реалізований механізм гібридного приводу майбутніх моделей.

Суть нової технології Punch Powertrain полягає в інтеграції електродвигуна на 48V у корпус роботизованої коробки передач з подвійним зчепленням (DCT). Обладнану електромотором коробку передач – hybrid DT2 – планують встановлювати на моделях з гібридним приводом.

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За допомогою цієї розробки група PSA хоче прискорити перехід до електромобілів (з гібридними і електричними силовими агрегатами), розглядаючи в якості однієї з цілей створення електричних версії всіх своїх моделей до 2025 року.

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Вибір Punch Powertrain в якості постачальника електрифікованих коробок передач наступного покоління є, на думку керівництва компанії, важливим стратегічним рішенням.