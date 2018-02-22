А разом з ним аукціонний дім Bonhams виставив ще й Ferrari Dino барабанщика Pink Floyd Ніка Мейсона та Lamborghini Diablo Рода Стюарта.

Аукціонний дім Bonhams виставив на продажу три унікальних автомобілі, що належали зірковим музикантам – Полу Маккартні з Beatles, Ніку Мейсону з Pink Floyd та британському поп-рокеру Роду Стюарту.

Перший автомобіль – Lamborghini 400 GT 2+2 1967 року випуску. Це спортивне купе належало МакКартні. Усього було побудовано 250 таких моделей, лише чотири з них потрапили у Великобританію. Маккартні придбав автомобіль у лютому 1968 року, коли The Beatles знаходилися на піку своєї популярності та працювали над анімацією до Yellow Submarine. Аукціон розраховує продати автомобіль за 400-500 тисяч фунтів, що складає приблизно 550-700 тисяч доларів.

Lamborghini 400 GT 2+2 Пола Маккартні.

Другий зірковий спорткар – Lamborghini Diablo 1991 року, котрий належав Роду Стюарту. Музикант придбав цей суперкар, здатний розганатись більше 200 км/год, як різдвяний подарунок самому собі у грудні 1991 року, після успіху його 16-го студійного альбому Vagabond Heart, що став платиновим у 6 країнах. Початкова вартість цього лоту 120 тисяч британських фунтів, чи 170 тисяч у доларах.

Lamborghini Diablo Рода Стюарта.

Останній у списку, але не за значенням – Ferrari Dino 246 GT Spider 1974 року. Його колишній господар – барабанщик гурту Pink Floyd Нік Мейсон. Музикант широко відомий також як гонщик та поціновувач автомобілів. Нік придбав цей Ferrari наприкінці 60-х років, коли популярність Пінк Флойд була на шаленою. Ferrari Dino вважається одним з найпопулярніших колекційних автомобілів. Виставлений на продаж автомобіль є одним з 21, що мали розкатані колісні арки. Прогнозована ціна продажу Діно – 520-590 тисяч доларів.

Ferrari Dino 246 GT Spider Ніка Мейсона.

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