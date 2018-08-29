Повнопривідний купеподібний кросовер збудований на платформі Duster.

Renault Arkana був задуманий у Росії, випускатиметься там та й продаватись буде там же. Хоча французька компанія не виключає можливості виходу нової моделі на ринки Бразилії, Китаю та Південної Кореї.

Крос-купе збудовано на одній платформі з Logan та Duster. Свій дебют Arkana справив на Московському автосалоні, однак майбутнім покупцям показали лише передсерійний прототип. Конвеєрна версія виглядатиме значно скромніше – 19-дюймові колеса, здвоєні патрубки вихлопної системи та інший “декор” поступлсяться місцем більш практичним деталям. Тим не менш, серійний автомобіль обіцяє бути значно привабливішим за утилітарний Дастер та “пригламурений” Kaptur.

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У салон автомобіля зазирнути не дозволили. Однак виробник пообіцяв виправити деякі недоліки, що були у салонах автомобілів, збудованих на платформі B0.

Фото: Renault Arkana / Renault

Arkana має подовжену ан 50 мм платформу (порівняно з Duster), а загальна довжина машини становить 4550 мм. Кросовер отримав електричний підсилювач керма замість гідравлічного. Архітектура передньої і задньої підвісок – така ж, як в Дастера, однак більшість компонентів були змінені.

Про силові агрегати нової моделі виробник поки нічого не повідомив, пообіцявши лише, що для “Аркани” підберуть щось з нової лінійки моторів. Та базовим, скоріш за все, буде вже давно знайомий нам двигун 1.6 H4M від Duster. Крім повнопривідної версії запропонують і більш доступний варіант з приводом лише на передні колеса.

Старт продаж Renault Arkana запланований на середину 2019 року. В Україну модель не поставлятиметься через заборону на імпорт товарів російського виробництва.

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