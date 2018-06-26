Стандартна роботизована механіка з переднім приводом і електромотор на задню вісь – так буде сконструйована гібридна трансмісія бюджетних повнопривідних автомобілів.

Компанія ZF презентувала гібридну трансмісію eAMT. Вона призначена для бюджетних передньопривідних автомобілів і складається зі звичайної роботизованої коробки передач з одним зчепленням і електромотору на задній осі. Бувалу трансмісію встановили на кросовер Renault Duster.

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Роботизована коробка з одним зчепленням — по суті, звичайна "механіка", в якій вилки перемикання передач і зчеплення наводяться автоматикою. Автовиробники люблять такі коробки за простоту і низьку вартість. Але недоліки істотні: це затримки і ривки при перемиканнях, викликані розривом потоку потужності. Плюс низька надійність зчеплення і механізму перемикання.

За словами фахівців ZF, їх розробка звела нанівець недоліки роботизованої коробки. Робота електромотора на задній осі узгоджена з приводом зчеплення. Електромотор вступає в дію кожен раз при розмиканні зчеплення. Таким чином, вдалося позбавитися від ривків при перемиканнях передач. Електропривод задніх коліс спрацьовує і в інших ситуаціях: при різкому розгоні, коли потрібен додатковий імпульс, або при пробуксовці передніх коліс на слизькому покритті.

Демонстраційна машина виконана у вигляді гібрида, що підключається. На ній реалізовані всі режими, типові для гібридів: це рух на електротязі з виключеним мотором, рух накатом, автоматичне вимкнення мотора і рекуперація енергії при гальмуванні.

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Поки невідомо, коли гібридна трансмісія eAMT потрапить на серійні автомобілі. Цільова аудиторія цієї розробки — ультрабюджетні автомобілі.