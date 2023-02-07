Renault-Nissan-Mitsubishi оголосили про «перезапуск» альянсу. У новій стратегії Renault-Nissan-Mitsubishi знайшлося місце пікапам та електрокарам

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представив нову стратегію співробітництва. Цього плану партнери мають намір дотримуватися щонайменше 15 років. Він включає ребалансування перехресного володіння акціями, запуск нових проектів в Індії, Латинській Америці та Європі, а також співробітництво у галузі запчастин, післяпродажного обслуговування та зарядної інфраструктури для електромобілів.

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Відносини між Renault та Nissan довгий час залишалися напруженими. Але зараз компанії, схоже, дійшли згоди і виробили нову стратегію, якої дотримуватимуться як мінімум 15 років. Перше і найголовніше – партнери провели ребалансування перехресного володіння частками. Французи передадуть трастовому фонду 28,4% із 43,4% акцій Nissan, що їм належать. Як наслідок, обидві компанії зможуть голосувати лише 15 відсотками наявних у них акцій.

Renault продовжить отримувати по перекладених у траст паперах дивіденди, а також залишить за собою право продавати їх у разі потреби. Причому Nissan матиме пріоритетне право на покупку. Голоси щодо цих акцій отримають статус нейтральних, окрім особливих випадків: коли обирають або звільняють директора Nissan, призначеного Renault або Комітетом із призначення Nissan, або при розгляді пропозицій акціонерів, не підтриманих радою директорів Nissan.

Друге – Nissan викупить 15-відсоткову частку Ampere, електромобільного та софтверного підрозділу Renault, а також разом із Mitsubishi стане клієнтом Horse. Під цим ім'ям ховається спільний проект Renault та Geely, що передбачає відкриття глобальних центрів розробки нових силових установок. Зрозуміло, все вище перераховане не скасовує кооперації в галузі твердотільних батарей, програмних платформ та систем, що асистують.

Нарешті, анонсовано нові проекти у Латинській Америці, Індії та Європі. На заводі в Аргентині запустять виробництво двох пікапів. Загальний для марок напівтонник розробить Renault; однотонник, наступника Nissan Frontier / Renault Alaskan , - Nissan. У Мексиці Nissan випускатиме для Renault якусь нову модель, першу за 20 років. Плюс партнери виведуть на ринок доступний електрокар на "візку" CMF-AEV (Renault City K-ZE, Dacia Spring).

Для Індії розглядаються відразу кілька проектів, у тому числі електрокар та клон кросовера Renault Triber під маркою Nissan. У Європі з'являться ніссанівські версії вена FlexEVan - його розроблять до 2026 року, і, можливо, компактні електромобілі, рішення щодо яких ще не прийнято. Паралельно збільшуватиметься кількість загальних торгових точок, що знизить витрати. Почнеться розгортання зарядної інфраструктури і з'являться деякі єдині партнери, які займуться переробкою акумуляторів і промислових відходів, що відслужили.