Компанія Renault випустила на дорогу свій так званий народний електромобіль K-ZE. Народним автомобіль прозвали через його досить низьку вартість – всього 7 000-8 000 доларів.

У мережу вже встигли викласти “живі” фото відомого французького електрокара, який світ вперше побачив у жовтні цього року на автосалоні в Парижі.

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Зазначимо, Renault K-ZE конструювали за мотивами недорогої бензинової моделі Kwid. Цей автомобіль активно продається в Індії, ПАР та країнах Південної Америки. Тим не менш, французи мають намір зробити свій електрокар глобальною моделлю, адже 8 000 доларів за машину – це дійсно досить низька ціна.

Шпигунам вдалося сфотографувати новинку на дорогах Китаю. Саме тут компанія і планує почати його продавати. Звичайно ж, електромобіль добряче замаскували, але навіть під камуфляжем простежуються головні риси K-ZE — форма кузова, характерні дизайнерські рішення, оптика, заглушка замість традиційної радіаторної решітки і декоративна смужка синього кольору.

Нагадаємо, електромобіль від Renault зможе проїжджати до 250 кілометрів без підзарядки. Як раніше повідомлялося, масовий запуск маленького хетчбека Renault K-ZE запланований на 2019 рік. Він стане глобальною моделлю, оскільки буде найбільш масовим на “електричному” ринку.