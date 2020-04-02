У березні на ринку нових комерційних автомобілів було зареєстровано 568 придбань. У порівнянні з минулим роком реалізація комерційних авто в Україні впала на 41 відсоток.

Справа у тому, що після введення в країні карантину сервісні центри МВС перестали надавати послуги державної реєстрації автотранспорту, винятком стали нові легкові авто, документи на першу реєстрацію яких, в електронному вигляді, з 21 березня стали приймати чергові СЦ.

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Документи на першу реєстрацію нових комерційних і спец автотранспортних засобів, що використовуються для забезпечення діяльності об’єктів критичної інфраструктури, чергові сервісні центри МВС почали приймати тільки з 27 березня 2020 року.

В таких умовах, частіше за інших березневу реєстрацію проходили автомобілі марки Renault. За місяць 122 нових комерційних Рено отримали українську прописку. Відносно березня минулого року реєстрації машин цієї французької марки впали всього на 3 відсотки. На другому місці Fiat – 107 зареєстрованих авто, що на 23% менше, ніж роком раніше. Третій результат відразу у двох марок – Peugeot і Mercedes-Benz, яким вдалося реалізувати і зареєструвати по 54 нових комерційних автомобілі.

При цьому, відставання від березневого результату 2019 року для Пежо склало трохи менше 16%, а для Мерседеса – майже 39 відсотків. Четверте місце з результатом 36 реєстрацій посів Ford, який також не уникнув падіння до минулого року, яке склало для марки 54 відсотки. Замикає ТОП-5 березневого рейтингу нових комерційних автомобілів – Citroen. Цій марці вдалося не тільки потрапити в лідерську п’ятірку місяця, але і збільшити свої березневі реєстрації на 74% до 33 авто.

Всього в першому кварталі 2020 року в Україні було зареєстровано 2135 нових комерційних автомобілів, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що ринок нових легкових авто в лютому зріс.