В марте на рынке новых коммерческих автомобилей было зарегистрировано 568 приобретений. По сравнению с прошлым годом реализация коммерческих авто в Украине упала на 41 процент.

Дело в том, что после введения в стране карантина сервисные центры МВД перестали оказывать услуги государственной регистрации автотранспорта, исключением стали новые легковые авто, документы на первую регистрацию которых в электронном виде с 21 марта стали принимать дежурные СЦ.

Читайте также: На украинском рынке коммерческих авто сменился лидер

Документы на первую регистрацию новых коммерческих и специальных автотранспортных средств, используемых для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, дежурные сервисные центры МВД начали принимать только с 27 марта 2020 года.

В таких условиях чаще других мартовскую регистрацию проходили автомобили марки Renault. За месяц 122 новых коммерческих “Рено” получили украинскую прописку. По отношению к марту прошлого года регистрации машин этой французской марки упали всего на 3 процента. На втором месте Fiat – 107 зарегистрированных авто, что на 23% меньше, чем годом ранее. Третий результат сразу у двух марок – Peugeot и Mercedes-Benz, которому удалось реализовать и зарегистрировать по 54 новых коммерческих автомобиля.

При этом отставание от мартовского результата 2019 года для “Пежо” составило чуть менее 16%, а для “Мерседес” – почти 39 процентов. Четвертое место с результатом 36 регистраций занял Ford, который также не избежал падения относительно прошлого года, которое составило для марки 54 процента. Замыкает ТОП-5 мартовского рейтинга новых коммерческих автомобилей – Citroen. Этой марке удалось не только попасть в лидерскую пятерку месяца, но и увеличить свои мартовские регистрации на 74% до 33 авто.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине было зарегистрировано 2135 новых коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что рынок новых легковых авто в феврале вырос.