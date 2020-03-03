Место лидера в последние месяцы Renault занял итальянский Fiat.

Продажи новых коммерческих автомобилей в феврале 2020 года снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Укравтопром". Всего в феврале на украинском рынке было реализовано 717 новых грузовых и спецмашин.

Около четверти февральских продаж охватила марка Fiat, чьи продажи, несмотря на общую негативную тенденцию, выросли на 62% до 175 авто. Это лучший результат в прошлом месяце.

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С 39-процентным падением на вторую строчку февральского рейтинга спустилась Renault, в зачете которой 107 реализованных новых коммерческих авто.

На третью позицию с девятой поднялась марка Peugeot – 76 регистраций, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

На четвертой позиции рейтинга снова МАЗ, который пополнил украинский автопарк 56 новыми машинами (на 5% меньше, чем годом ранее).

Как и год назад замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz, повторив свой прошлогодний результат – 53 реализованные машины.

Напомним, что рынок новых легковых авто в феврале вырос.