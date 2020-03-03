Місце лідера останніх місяців Renault зайняв італійський Fiat.

Продажі нових комерційних автомобілів у лютому 2020 року знизились на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє “Укравтопром”. Всього у лютому на українському ринку було реалізовано 717 нових вантажних і спецмашин.

Близько чверті лютневих продажів охопила марка Fiat, чиї продажі, незважаючи на загальну негативну тенденцію, виросли на 62% до 175 авто. Це кращий результат минулого місяця.

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З 39-відсотковим падінням на другий рядок лютневого рейтингу спустилася Renault, в заліку якої 107 реалізованих нових комерційних авто.

На третю позицію з дев’ятої піднялася марка Peugeot – 76 реєстрацій, що в 2,8 рази більше, ніж роком раніше.

На четвертій позиції рейтингу знову МАЗ, який поповнив український автопарк 56 новими машинами (на 5% менше, ніж роком раніше).

Як і рік тому замикає п’ятірку лідерів Mercedes-Benz, повторивши свій торішній результат – 53 реалізовані машини.

Нагадаємо, що ринок нових легкових авто в лютому зріс.