Тюнінг ретроавтомобілів – дуже ризикована справа, тут легко нарватися на критику з усіх боків – і від ретроманів, які не терплять такого блюзнірства, і від просунутих тюнерів, які з іронією ставляться до всього, що не прискорюється швидше за військовий винищувач.

На фестивалі ретроавтомобілів OldCarLand 2018 ми вибрали декілька найбільш нейтральних варіантів тюнінгу. Але для початку пару слів про те, чому люди пускаються на таку, дозвольте сказати, авантюру, як тюнінг ретроавтомобілів. Шляхів, що призводять до такого рішення, кілька.

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По-перше, тюнінг може стати повноцінною альтернативою реставрації: наприклад, замість того, щоб купувати дорогі хромовані бампери за кілька сотень доларів за штуку, можна замінити їх чимось рукотворним зі склопластику або з доступної фурнітури від чогось вітчизняного. Те ж саме – з салоном, силовим агрегатом та іншим. Відзначимо, що часто для власника, і для суспільства в тому числі, – це єдиний спосіб врятувати унікальний історичний автомобіль від повної загибелі.

Доопрацювання олдтаймерів – часте явище у світовій автокультурі, причому далеко не завжди метою ставиться поліпшення динаміки машини

Другий варіант – коли людина хоче користуватися ретроавтомобілем щодня (або майже щодня). У такому разі олдтаймеру потрібна сучасна технічна начинка, що не вимагає постійної участі сервісменів.

І нарешті, третій варіант – якщо ретроавтомобиль по суті своїй недостатньо крутий (так буває, не посміхайтеся), і власнику хочеться підняти його привабливість в очах оточуючих. Всі три шляхи тюнінгу, на нашу думку, мають право на життя, головне тут – щоб був дотриманий баланс смаку і інженерних знань – загалом усього того, що ми називаємо технічною культурою.

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Як і у випадку зі звичайними автомобілями, умілий стиліст може декількома штрихами перетворити утилітарну модель в повний пристрасті і драйву снаряд



Skoda 1202 (1961 – 1973 рр.)

Цікавий сам по собі і рідкісний для України універсал після постановки на колеса-”розварки” і нанесення “бойового” камуфляжу став ще цікавішим. До честі авторів проекту – кузов не зазнав серйозних зовнішніх змін, в основі машина практично зберегла автентичність. Навіть хромоване озоблення в основному присутнє.

Відчуття смаку при роботі з ретроавтомобілями – умова ще більш важлива, ніж при звичайному тюнінгу.

У салоні встановлена потужна аудіосистема, але це вже, так би мовити, “на додачу”. Цей автомобіль приїхав на OldCarLand з Рівного. Зауважимо, що цієї моделі випущено було зовсім небагато – 60 тис. примірників, у десять разів менше, ніж, скажімо, його сучасниці ГАЗ-21 “Волга”. При цьому всі машини були в “вантажному” або вантажопасажирському виконанні – універсали, фургони, пікапи, – але тільки не седани.

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На момент своєї появи в 1964 р. цей кузов "Москвича" був в абсолютному тренді. Наступні 34 роки виробництва його освіжали рестайлінгами.

“Москвич 412” (1967 – 1975 рр.)

Тюнінгувати “чотириста дванадцятий” просто: достатньо лише знизити кліренс. Це без жартів. І більше того, навіть тюнінгом це не назвеш, бо – буде вам відомо! – радянські дизайнери малювали цю модель під повне завантаження, тобто – в “присівшому” стані. (Таке правило, до речі, існувало для всіх легкових моделей, які затверджувалися худрадою Мінавтопрому СРСР).

Дах контрастного кольору – ще один вигідний прийом в стилістиці межі 1960-1970-х. Застосовувався європейськими дилерами "Москвича"

“Москвич”, що низько сидить, сприймається зовсім по-іншому, мабуть, з цим погодиться кожен. Між іншим, “просадити” цю машину не так і просто: якщо спереду досить традиційно підрізати пружини, то для заниження задньої ресорної підвіски потрібні особливі заходи. І в нас є люди, які цими секретами володіють.

ВАЗ-2101 (1970 – 1988 рр.)

Rat look – ось як називається подібний тюнінг, по-нашому це означає щуроподібний. Суцільне покриття шершавою корозією замість фарби і лаку – ось його суть.

Навмисно іржавий кузов rat look – стиль у нас мало популярний. Адже і без того багато автомобілів на дорогах гнилі чи не наскрізь

Придумали цей вид оформлення авто не вчора, але до нас він не приходив занадто довго. Очевидно, тому, що в глибинці добра чверть рухомого складу наближається станом до rat look природним шляхом – через старість. Але отримати правильний “щурячий вигляд” не так вже й просто – потрібно певним чином підготувати метал і потім спровокувати одночасний і рівний шар іржі по всій обраній деталі.

На жаль, довго автомобілі в стилі rat look не живуть: їх вбиває власний стиль. Іржа нещадно роз'їдає метал

Так, від постарілих природним шляхом “тачок” цей “Жигуль” відрізняється відмінним станом хрому і навіть його повною комплектністю, включаючи молдинг порогу, який зазвичай є індикатором ставлення власника ВАЗа до навколишнього світу.

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«Москвич-407» (1958 – 1963 рр.)

Над цим проектом майстерня “Зроблено в гаражі” працювала не один рік. “Москвич” у 425-му кузові перш за все відновили до оригінального стану (такий індекс мав кузов моделей 402, 403 і 407).

Навіть якщо ретромашина піддавалася тюнінгу, повагу викликає те, коли за основу взятий автентичний, відновлений примірник

Суть цього прокачаного киянами зразка видають тільки нерідні колеса – на широких 15-дюймових дисках. До речі, це популярне в спільноті “москвичеводів” рішення, так звані “розварки” – стандартні сталеві диски «Москвича» діаметром 15 дюймів розширили шляхом вварювання смуги металу в розпиляний “вздовж” обід. На задній осі ширина дисків 8,5 дюймів, спереду – 7 дюймів.

Нескладний, але часто ефективний спосіб змінити зовнішність старої машини – поставити її на якісь більш виразні колеса.

Начиняти його більш сучасними агрегатами цього разу не стали. Хоча могли б, і спокуса така щодо цієї моделі є завжди. Подібна ідея приходила в голову тисячам власників “чотириста сьомого” ще з часів його молодості: не дарма ж водії дали йому прізвисько “маленька Волга”, підкреслюючи відмінності між зовнішньою схожістю і експлуатаційними характеристиками.

Такі колеса давно відомі у тюнерів як "розварки": сталеві диски розпилюють уздовж і вварюють для розширення смугу металу.

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