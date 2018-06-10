Свято в Кам'янці-Подільському тільки починається, але наші журналісти вже скачали зі своїх камер перші фотосессії.

Кам'янець-Подільський - саме по чудове місто, з багатим минулим та щедрим історичним спадком. Проте кілька разів на рік він стає ще кращим та цікавішим, оскільки приймає у себе різноманітні фестивалі, зустрічаючи гостей з різних кінців країни і цілого світу.

Цього року з 8-го по 9-е червня Кам'янець приймає у себе "Ретрофест-2018" - свято стилю та історії. Фотокори "Авто 24" працюють на вулицях міста із вчорашнього дня, детальний звіт ще попереду, а поки - наші найперші журналістські враження.

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