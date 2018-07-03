Один з п’ятнадцяти автомобілів Delahaye 135 Competition, що був випущений 1936 року, виставлений на аукціон.

Цінність даного Delahaye 135 Competition – у повністю оригінальному кузові, шасі та силовому агрегаті. Тобто всі ці деталі збережені протягом 82 років у первісному вигляді. Експерти раритетних автомобілів з клубу Classic Car Club of America Senior Premier надали цьому зразку 100 балів зі ста можливих. А це значить, що машина збережена ідеально!

Кузов роботи відомого на той час ательє Figoni-Falaschi, спортивна версія 3,5-літрового рядного шестициліндрового двигуна потужністю 120 кінських сил, коробка – 4-ступенева “механіка” - на той час це були видатні характеристики для автомобіля. А ви погляньте на йей салон – світла шкіра та натуральне дерево!

Чи вдасться власнику продати цей автомобіль за 25 мільйонів доларів, побачимо найближчим часом.

Нагадаємо, що Ferrari 1963 року продали за рекордну суму