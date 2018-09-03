Радість від покупки тривала не довго. Власник розкішного Rolls-Royce Ghost розбив машину, навіть не встигнувши поставити її на облік.

Інцидент стався в Індії в престижному районі Мумбаї — Джуу — поруч з готелем Citizen. За даними місцевих журналістів, автомобіль виїхав з дороги на тротуар і врізався в невелику стіну, що відокремлює доріжку для пішоходів від відкритої стічної канави.

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Після аварії Rolls-Royce Ghost повис на стіні і поліції знадобилося багато часу, щоб його евакуювати. Для власника машини це була перша поїздка: після покупки він збирався повернутися в рідне місто Пондічеррі.

Раніше подібний інцидент стався в китайському місті Веньлін. Жінка за кермом орендованого Ferrari 458 Italia не впоралася з керуванням і врізалася у відбійник, пошкодивши декілька автомобілів, що рухалися в протилежному напрямку.

Аварія сталася через кілька хвилин після того, як машина виїхала з паркування дилерського центру.

Пізніше з'явилася інформація, що на суперкарі навмисно виключили антипробуксовочну систему і активували трековий режим роботи керуючої електроніки.