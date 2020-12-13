Статуетка "Дух екстазу" давно стала невід'ємною частиною кожного Rolls-Royce. У 2011 році на моделі Rolls-Royce 102EX вона з'явилася у кришталевому виконанні та могла світитися у темряві.
Однак виявилося, що це суперечить правилам Європейського Союзу. Детальніше – у програмі "Авто24".
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Згодом така статуетка з ілюмінацією доповнювала серійні моделі Cullinan, Dawn, Ghost, Phantom та Wraith.
Статуетка на Rolls-Royce / Скриншот з відео
Чому це суперечить правилам ЄС
Причиною став документ, який регламентує використання джерел світлового забруднення. Через цю заборону британський виробник змушений не тільки відмовитися від виробництва статуеток з підсвіткою, але й замінити їх на усіх проданих авто.
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Через це компанія Rolls-Royce відкличе всі такі машини в Європі. Вартість статуетки становить 3,5 тисячі фунтів. Однак виробник розкішних авто обіцяє відшкодувати покупцям усі кошти.
Rolls-Royce 102EX з кришталевою статуеткою: дивіться відео
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У британській компанії RBW Classic Electric Cars хочуть, щоб старі раритетні авто відповідали сучасним екологічним нормам. Там розробили електричний привід, який представили у передсерійному авто EV Roadster. Його вартість становитиме понад 90 тисяч фунтів.
Дивіться повний випуск програми "Авто24": відео