Статуэтка "Дух экстаза" давно стала неотъемлемой частью каждого Rolls-Royce. В 2011 году на модели Rolls-Royce 102EX она появилась в хрустальном исполнении и могла светиться в темноте.
Однако оказалось, что это противоречит правилам Европейского Союза. Подробнее – в программе "Авто24".
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Впоследствии такая статуэтка с иллюминацией дополняла серийные модели Cullinan, Dawn, Ghost, Phantom и Wraith.
Статуэтка на Rolls-Royce / Скриншот из видео
Почему это противоречит правилам ЕС
Причиной стал документ, который регламентирует использование источников светового загрязнения. Из-за этого запрета британский производитель вынужден не только отказаться от производства статуэток с подсветкой, но и заменить их на всех проданных авто.
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Из-за этого компания Rolls-Royce отзовет все такие машины в Европе. Стоимость статуэтки составляет 3,5 тысячи фунтов. Однако производитель роскошных авто обещает возместить покупателям все средства.
Rolls-Royce 102EX с хрустальной статуэткой: смотрите видео
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В британской компании RBW Classic Electric Cars хотят, чтобы старые раритетные авто отвечали современным экологическим нормам. Там разработали электрический привод, который представили в предсерийном авто EV Roadster. Его стоимость составит более 90 тысяч фунтов.
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