Rolls-Royce повністю припинив співпрацю з БелАЗ. Британська компанія була одним з його основних постачальників двигунів

Британська Rolls-Royce Group заявила про припинення співпраці з білоруським БелАЗ в зв'язку з санкціями Євросоюзу. Про це йдеться у відповіді компанії Професійному союзу білорусів в Великобританії, який подав скаргу в зв'язку з порушенням прав людини і робочих на заводі.

Читайте також: ЄС вводить санкції проти білоруських автовиробників

Rolls-Royce - один з основних постачальників двигунів на БелАЗ через свою німецьку дочірню компанію MTU Friedrichshafen GmbH.

"За підсумками проведеного розслідування Rolls-Royce вжила заходів відповідно до Кодексу поведінки, корпоративними цінностями і юридичними зобов'язаннями. У зв'язку з санкціями ЄС, введеними щодо БілАЗа, з 22 червня 2021 року Rolls-Royce припинив всі операції з БелАЗ і будь-якими клієнтами, які належать або частково належать БелАЗ ", - сказано в листі.

Євросоюз раніше затвердив четвертий пакет санкцій проти білоруської влади. В обмеженому списку 78 осіб і вісім компаній, активи яких будуть заморожені, заборонена видача віз до Євросоюзу. У список потрапили такі компанії, як МАЗ, БелАЗ, "Белаеронавігація", Bremino Group, Globalcustom, "Нова нафтова компанія", Logex і Sohra.

Компанії Skoda, Nivea і Liqui Moly на початку року відмовилися спонсорувати Чемпіонат світу з хокею, який повинен був пройти в 2021 році в Білорусі. 18 січня стало відомо, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Мінськ права проведення Чемпіонату світу з хокею 2021 року. У заяві організації сказано, що причина такого рішення – “неможливість забезпечити безпеку при проведенні турніру”.