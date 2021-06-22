Рада Євросоюзу, 21 червня, затвердила четвертий пакет санкцій проти Білорусі. Обмежувальні заходи опубліковані в Офіційному журналі ЄС, після чого відразу ж вступили в силу.

У переліку фігурують ряд бізнесменів і такі підприємства, як "Мінський автомобільний завод" (МАЗ), "Білоруський автомобільний завод" (БелАЗ), логістичний оператор "Бреміно груп" і нафтотрейдер ЗАТ "Нова нафтова компанія". Крім того, в ньому числяться компанії "Глобалкастом-менеджмент" і "Логекс", що надають послуги з митного декларування і логістики, і "Сохр", що займається просуванням білоруської продукції на зовнішніх ринках.

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Фізичним особам з цього списку заборонено в'їжджати на територію Європейського Союзу, їхні активи, якщо вони є в країнах ЄС, будуть заморожені. Заморожуються і активи компаній. Громадянам та фірмам з Євросоюзу заборонено надавати їм кошти.