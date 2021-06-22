Совет Евросоюза 21 июня утвердил четвертый пакет санкций против Беларуси. Ограничительные меры опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего сразу же вступили в силу.

В перечне фигурируют ряд бизнесменов и такие предприятия, как "Минский автомобильный завод" (МАЗ), "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ), логистический оператор "Бремино групп" и нефтетрейдер ЗАО "Новая нефтяная компания". Кроме того, в нем числятся компании "Глобалкастом-менеджмент" и "Логекс", оказывающие услуги по таможенному декларированию и логистики, и "Сохр", которая занимается продвижением белорусской продукции на внешних рынках.

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Физическим лицам из этого списка запрещен въезд на территорию Европейского Союза, их активы, если они есть в странах ЕС, будут заморожены. Замораживаются и активы компаний. Гражданам и фирмам из Евросоюза запрещено предоставлять им средства.