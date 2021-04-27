Под штрафные меры подпали товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf. Так Минск отреагировал на санкции, введенные Западом.

Беларусь ввела санкции в ответ на штрафные меры, принятые против нее Западом за "нарушение прав человека". Вводится запрет на ввоз и реализацию товаров ряда зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкции в отношении белорусских юридических и физических лиц, следует из постановления Совета министров Беларуси от 23 апреля, сообщила пресс-служба правительства в Минске.

Читайте также: Беларусь может перейти на электромобили раньше Европы

"Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", – отмечается в документе. В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (владеет, в том числе, торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других), уточнили в правительстве.

В случае обнаружения запрещенных товаров в Беларуси их будут отправлять обратно, а лица, нарушающие запрет, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, подчеркивается в документе. Ранее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели санкции против ряда крупных белорусских госпредприятий.