Беларусь может полностью отказаться от автомобилей бензиновыми и дизельными двигателями.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания раньше Европы. Об этом он сказал во время посещения минского завода электротехники и бытовой техники "Горизонт".

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"У нас есть шанс раньше (чем Европа) это сделать, и мы это будем делать", – цитирует Лукашенко агентство "БелТА".

Стремление перехода на нетрадиционную энергию Лукашенко обосновал необходимостью сохранить здоровье и обеспечить благосостояние будущих поколений. Вспомнил Лукашенко и коронавирус, назвав его наказанием за хамское отношение к природе.

СМИ связывают такое заявление Лукашенко с вводом в строй Белорусской АЭС, которую на протяжении девяти лет (с 2011 по 2020 год) строила корпорация "Росатом". Сначала производимую на ней энергию планировалось экспортировать в страны Европейского Союза, но после того как европейцы отказались ее закупать из-за опасений за экологию, руководство страны решило создать внутренний спрос, а именно, пересадить белорусов на электромобили.