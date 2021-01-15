Білорусь може повністю відмовитися від автомобілів бензиновими та дизельними двигунами.

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь відмовиться від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння раніше Європи. Про це він сказав під час відвідування мінського заводу електротехніки та побутової техніки "Горизонт".

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"У нас є шанс раніше (ніж Європа) це зробити, і ми це будемо робити", – цитує Лукашенка агентство "БелТА".

Прагнення переходу на нетрадиційну енергію Лукашенко обґрунтував необхідністю зберегти здоров’я та забезпечити добробут майбутніх поколінь. Згадав Лукашенко і коронавірус, назвавши його покаранням за хамське ставлення до природи.

ЗМІ пов’язують таку заяву Лукашенка з введенням у дію білоруської АЕС, яку на протязі дев’яти років (з 2011 по 2020 рік) будувала корпорація "Росатом". Спочатку вироблену на ній енергію планувалося експортувати до країн Європейського Союзу, але після того як європейці відмовилися її закуповувати через побоювання за екологію, керівництво країни вирішило створити внутрішній попит, а саме, пересадити білорусів на електромобілі.