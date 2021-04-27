Під штрафні заходи підпали товари груп компаній Liqui Moly, Škoda Auto і Beiersdorf. Так Мінськ відреагував на санкції, введені Заходом.

Білорусь ввела санкції у відповідь на штрафні заходи, прийняті проти неї заходом за "порушення прав людини". Вводиться заборона на ввезення і реалізацію товарів ряду зарубіжних компаній країн, які раніше ввели санкції стосовно білоруських юридичних і фізичних осіб, випливає з постанови Ради міністрів Білорусі від 23 квітня, повідомила прес-служба уряду в Мінську.

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"Для забезпечення захисту національних інтересів з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу урядом встановлено перелік товарів, заборонених до ввезення та реалізації на території Республіки Білорусь", - наголошується в документі. До переліку заборонених товарів внесені товари груп компаній Liqui Moly, Škoda Auto і Beiersdorf (володіє в тому числі торговими марками Nivea, Labello, Hansaplast і рядом інших), уточнили в уряді.

У разі виявлення заборонених товарів в Білорусі їх відправлятимуть назад, а особи, які порушують заборону, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, підкреслюється в документі. Раніше Євросоюз, США і деякі інші країни ввели санкції проти ряду великих білоруських держпідприємств.