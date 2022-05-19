Завод Nissan у Санкт-Петербурзі може бути націоналізований, так само як і завод Renault у Москві.

Влада Росії готується націоналізувати активи японського виробника в країні, до яких входить автозавод у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє Діловий Петербург із посиланням на міністра промисловості та торгівлі Дениса Мантурова.

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Згідно з інформацією, Nissan підтвердив намір припинити виробництво автомобілів у Росії до березня 2023 року. Таким чином, компанія не буде працювати майже рік, і влада планує націоналізувати її так само, як вона зробила це із заводом Renault у Москві, яка вже перебуває під контролем адміністрації російської столиці.

Сам Мантуров заявив, що найближчим часом буде організовано обговорення, що вирішить долю активів Nissan. Цілком можливо, що автозавод буде націоналізований і переданий до рук нового власника, наприклад, петербурзької влади.

На виробничому майданчику Nissan у другому за величиною місті Росії вироблялись кросовери Qashqai та X-Trail, які мають відносно гарний попит на місцевому ринку. Японська компанія вже оголосила, що призупинення роботи в Росії завдасть їй збитків у розмірі близько 500 млн. доларів.