Завод Nissan в Санкт-Петербурге может быть национализирован, так же как и завод Renault в Москве.

Власти России готовятся национализировать активы японского производителя в стране, в которые входит автозавод в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Деловой Петербург со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

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Согласно информации, Nissan подтвердил намерение прекратить производство автомобилей в России до марта 2023 года. Таким образом, компания не будет работать почти год, и власть планирует национализировать ее так же, как она сделала это с заводом Renault в Москве, которая уже находится под контролем администрации российской столицы.

Сам Мантуров заявил, что в ближайшее время будет организовано обсуждение, что решит судьбу активов Nissan. Вполне возможно, что автозавод будет национализирован и передан в руки нового владельца, например, петербургской власти.

На производственной площадке Nissan во втором по величине городе России производились кроссоверы Qashqai и X-Trail, которые имеют относительно хороший спрос на местном рынке. Японская компания уже объявила, что приостановка работы в России нанесет ей ущерб в размере около 500 млн. долларов.