У Росії через планові зупинки НПЗ подорожчав бензин, влада готує заборону на експорт палива. Це може призвести до збільшення цін на пальне і в Україні.

Росія може ввести заборону на експорт бензину вже на наступному тижні, в разі збереження біржових цін на паливо на нинішніх рекордних рівнях. Про це заявив міністр енергетики РФ Микола Шульгін, передає РБК.

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За словами російського чиновника, в такій ситуації влада може підписати угоду з нафтовими компаніями, які регулюють обсяги і рівні цін в оптовій ланці, і збільшити біржові нормативи продажів нафтопродуктів до 15%.

У той же час Шульгіна запевнив, що поточне зростання біржових оптових цін на бензин не матиме значного впливу на динаміку роздрібної ціни на заправках для кінцевого споживача. За його словами, для стримування зростання цін існує "демпфуючий механізм", за допомогою якого великі виробники палива отримують підвищені виплати, щоб не розганяти ціни на внутрішньому ринку палива.

За прогнозами російського міністра, біржові ціни стабілізуються до кінця липня, коли завершаться планові ремонти на нафтопереробних заводах, що призведе до зростання обсягів виробництва бензину.

Тим часом вартість літру 95-ого бензину на московських заправках сягнула $ 0,68. В столиці України літр 95-ого бензину вартує $ 1,10.