В России из-за плановых остановки НПЗ подорожал бензин, власть готовит запрет на экспорт топлива. Это может привести к увеличению цен на горючее и в Украине.

Россия может ввести запрет на экспорт бензина уже на следующей неделе, в случае сохранения биржевых цен на топливо на нынешних рекордных уровнях. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгин, передает РБК.

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По словам российского чиновника, в такой ситуации власть может подписать соглашение с нефтяными компаниями, которые регулируют объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличить биржевые нормативы продаж нефтепродуктов до 15%.

В то же время Шульгина заверил, что текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя. По его словам, для сдерживания роста цен существует "демпфирующий механизм", с помощью которого крупные производители топлива получают повышенные выплаты, чтобы не разгонять цены на внутреннем рынке топлива.

По прогнозам российского министра, биржевые цены стабилизируются до конца июля, когда завершатся плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, что приведет к росту объемов производства бензина.

Между тем стоимость литра девяносто пятого бензина на московских заправках достигла $ 0,68. В Украине литр девяносто пятого бензина стоит $ 1,10.