Великі роздрібні мережі знизили вартість скрапленого газу в межах 10-50 коп./л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

У мережах ОККО і WOG продукт здешевшав на 50 коп./л, до 15,99 і 15,98 грн/л. На станціях “Автотранс” ціна на автогаз опустилась на 10 коп./л, до 15,88 грн/л.

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Крім того, мережа “БРСМ” знизила ціну ресурсу на 10 коп./л тільки в Черкаській області – до 15,29 грн/л.

Середня вартість СВГ по Україні 24 червня склала 15,44 грн/л (-13 коп./л).

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 23 на 24 червня, грн/л: