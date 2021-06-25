Крупные розничные сети снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10 – 50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В сетях ОККО и WOG продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,99 и 15,98 грн/л. На станциях “Автотранс” цена на автогаз опустилась на 10 коп./л, до 15,88 грн/л.

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Кроме того, сеть “БРСМ” снизила цену ресурса на 10 коп./л только в Черкасской области – до 15,29 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 24 июня составила 15,44 грн/л (-13 коп./ л).

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 23 на 24 июня, грн/л: