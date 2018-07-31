У кожному з фільмів франшизи "Місія: Неможлива" – безліч карколомних епізодів з перегонами на мотоциклах, які так любить Том Круз. Та й ми не байдужі до гарної техніки. Тож зібрали усі кращі моменти з фільмів докупи.

Серед числених марок мотоциклів, що випускаються у світі, в фільмах серії "Міссія: Неможлива" завжди фігурували лише дві: Triumph та BMW. Днями на екран вийшла нова стрічка – "Місія: Неможлива – наслідки", творці екшну не зрадили традиціям і знову посадили Тома круза за кермо баварського байку.

Місія: Неможлива II – Triumph Speed ​​Triple та Triumph Daytona 955i

У цьому фільмі сцена з гонитвою на мотоциклі, напевно, одна з найменш реалістичних, хоча й виглядає видовищно. У двотисячних автори стрічки віддали перевагу байкам недавно відродженої британської марки Triumph. На екрані з’явились дві моделі Тріумф: стрітфайтер Speed ​​Triple та спортбайк Daytona 955i.

Читайте також: Harley-Davidson вперше випустить ендуро, стрітфайтер та електробайк

Місія: Неможлива III – Triumph Bonneville





Для наступного фільму франшизи фільммейкери знову узяли британський байк, цього разу Тriumph Bonneville 2005 року. На знімальному майданчику їх було два. Цікаво, що мотокомпанія сама налаштовувала мотоцикли для з’омок у фільмі, тож вони були не зовсім стандартними. Пізніше один з двох Bonneville Scrambler був проданий з аукціону за $30 тисяч.

Місія: Неможлива – Нація ізгоїв – BMW S1000RR

П'ятий фільм франшизи – одна з найбільш епічних і при цьому реалістичних картин серії. А ще тут у кадрі вперше з’явився “бімер” – чорний BMW S1000RR, на якому Ітан Хант (у виконанні Тома Круза) протягом довгого часу ефектно утікає від переслідувачів.

Також цікаво: "Я – Пол Уокер": актор востаннє повернеться на великий екран у серпні

Місія: Неможлива – Fallout – BMW R nineT



Епічна гонитва у центрі Парижу. Знімалась сцена з другого мотоциклу, що їхав слідом за R nineT Scrambler. А Том Круз, як завжди, сам лихо закладав у повороти і мчав вулицями французької столиці без шолому, порушуючи чимало правил на потіху глядачам. До речі, цей фільм зараз йде в українському прокаті.

Також цікаво: Хлопчина збудував справжній Kawasaki ZX10R з картону