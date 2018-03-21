Поки що це лише рендер, а появи реального SUV з Британії доведеться чекати не менше 3-4 років.

На основі зображень до патентної заявки графічні дизайнери намалювали майбутній Lotus SUV. Завдяки інвестиціям з Китаю, його поява тепер лише питання часу.

Минулого року китайська компанія Geely викупила британську марку, що була на грані банкрутства. Geely також володіє шведською компанією Volvo. Тож, скоріш за все, перший кросовер Lotus буде побудований на модульній платформі Geely-Volvo. Наразі цю базу використовують позашляховики Volvo XC60 і XC90. На цю версію також натякав генеральний директор Lotus Жан-Марк Галес.

Звичайно, Lotus скористається й іншими перевіренними рішеннями, запозиченими у шведського виробника. У тому числі й гібридна силова установка, котру, до виходу британського SUV, обкатають на Volvo, Geely та Polestar. Що ж, 600 кінських сил, як у Polestar 1 – зовсім непогано для першого кросовера Lotus. Такої потужності має бути достатньо, аби гідно тримати конкуренцію проти Porsche Cayenne чи Maserati Levante.

Вихід кросовера Lotus намічений опісля двох нових моделей спорткарів, що йдуть на зміну актуальним Elise та Exige. Тож розраховувати на його появу варто не раніше 2021 року.

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