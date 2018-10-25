Генпрокуратура України повідомила, що за фактами незаконного ввезення тисячі з гаком транспортних засобів порушено кримінальну справу та здійснюється досудове розслідування.

Йдеться не про “верблюдів” та “євробляхи”, а про розмитнену за підробними “паперами” техніку, серед якої крім легковиків були й автобуси, вантажівки та сільськогосподарські машини.

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Під час розслідування вже затримано двох посадовців митних постів Волинської митниці, та проводяться необхідні процесуальні дії для встановлення всіх осіб, причетних до імпорту транспортних засобів та с/г машин за підробленими документами, за допомогою яких відбувалось ухилення від сплати податків. За попередніми розрахунками, збитки для держави від “умовно-офіційного” імпорту становлять понад 7 мільярдів гривень.

Окрім митників, яких вже затримано, та щодо яких ще ведуться слідчі дії, в поле зору службовців прокуратури потрапило декілька підприємств-імпортерів транспортних засобів та ряд інших суб’єктів господарської діяльності, які мали відношення до згаданих “схем”.

Що залишається під знаком питання – доля власників автомобілів чи іншої техніки, які купували її, імовірно, не підозрюючи про те, що поза власною волею стають заручниками “сірого імпорту”. Зрештою, коли у цій справі ставитиметься остання крапка, мало б стати відомо, що буде із більш як тисячею розмитнених та зареєстрованих транспортних засобів.