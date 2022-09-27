Wiesmann розпочав прийом замовлень на Project Thunderbolt. Постачання електрокара клієнтам почнеться не раніше 2024 року.

Німецький автовиробник Wiesmann оголосив про старт попереднього замовлення на перший електромобіль бренду. Для того, щоб забронювати кабріолет Project Thunderball, потрібно внести депозит у розмірі 3 тисяч євро. Усього ж за модель доведеться викласти від 300 тисяч євро.

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За ці гроші майбутній власник отримує неймовірний електромобіль у ретро-стилі з дуже потужною силовою установкою з двох 2 електромоторів із сумарною потужністю 680 кінських сил. Крутний момент складає 1100 Нм. Першу сотню машина розмінює за 2,9 секунд, а маса всієї конструкції досягає 1700 кілограмів.

Живляться електромотори від батареї ємністю 83 кВтг, що підтримує напругу 800 вольт. Тобто її можна заряджати пристроями для швидкого заряджання потужністю до 300 кВт. Крім того, Wiesmann Project Thunderball має систему рекуперації при гальмуванні. Запас ходу на одній зарядці сягає 500 кілометрів

«З моменту презентації автомобіля у квітні спостерігається приголомшливий відгук із боку потенційних клієнтів. Автомобіль чудово управляється, а наші інвестиції у такі технології, як рекуперативна система гальмування та новітні акумуляторні технології, окупилися. Бренд Wiesmann має не тільки багате та чудове минуле та спадщину, але й яскраве та захоплююче майбутнє», - коментують у компанії.

Виробництво Project Thunderball буде здійснюватися на заводі Wiesmann Gecko у німецькому місті Дюльмені. Компанія стверджує, що це підприємство поєднує в собі сучасні технології та досвід створення кузовів на замовлення. Постачання першим клієнтам планується розпочати у 2024 році.