Wiesmann начал принимать заказы на проект Thunderbolt. Поставка электрокара клиентам начнется не раньше 2024 года.

Немецкий автопроизводитель Wiesmann объявил о старте предварительного заказа на первый электромобиль бренда. Для того чтобы забронировать кабриолет Project Thunderball, нужно внести депозит в размере 3 тысяч евро. Всего же за модель придется выложить от 300 тысяч евро.

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За эти деньги будущий владелец получает невероятный электромобиль в ретро-стиле с очень мощной силовой установкой из двух электромоторов с суммарной мощностью 680 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 1100 Нм. Первую сотню машина разменивает за 2,9 секунды, а масса всей конструкции достигает 1700 килограммов.

Питаются электромоторы от батареи емкостью 83 кВтч, что поддерживает напряжение 800 вольт. То есть ее можно заряжать устройствами для быстрой зарядки мощностью до 300 кВт. Кроме того, Wiesmann Project Thunderball имеет систему рекуперации при торможении. Запас хода на одной зарядке достигает 500 км

«С момента презентации автомобиля в апреле наблюдается потрясающий отклик со стороны потенциальных клиентов. Автомобиль прекрасно управляется, а наши инвестиции в такие технологии, как рекуперативная система торможения и новейшие аккумуляторные технологии, окупились. Бренд Wiesmann имеет не только богатое и прекрасное прошлое и наследие, но и яркое и захватывающее будущее», – комментируют в компании.