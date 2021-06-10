На улицах Киева заметили редкий суперкар Wiesmann GT MF4, который стоит около 200 тысяч долларов.

В Украине такую марку автомобилей знают только ценители. А вот на немецком сайте по продаже подержанных авто mobile.de такие авто довольно популярны – на продажу выставлено более 70 Wiesmann, и из них более 20 – модель GT MF4.

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Максимальная скорость такого автомобиля – 291 км/ч. А до 100 км/ч он разгоняется за 4,6 секунды. У него шестиступенчатая автоматическая коробка передач и задний привод. Весит автомобиль 1,4 тонны. Расход бензина в городских условиях у него 17,2 литра/100 км, на трассе – 9,4 литра.

Двигатель у машины бензиновый – V8 Twin-Turbo объемом 4395 см³. Авто имеет мощность 407 л. с. Максимальный крутящий момент у него 600 Нм при 1750 – 4500 оборотов в минуту.