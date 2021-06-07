Эксклюзивный Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC продолжает удивлять киевлян. Гиперкар только-только появился в столице, а его уже успели неоднократно снять.

В интернете уже много фото Бугатти Вейрон в Украине. Редкий лимитированный гиперкар действительно впечатляет. Напомним, что родстеров Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse в исполнении WRC построили всего восемь.

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Аббревиатура WRC расшифровывается как World Record Convertible (мировой рекорд среди кабриолетов). Лимитированную версию создали, чтобы отметить рекорд скорости в 409 км/ч – именно столько развил Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Новым такой автомобиль стоил 2,5 миллиона долларов.

Полноприводный гиперкар Бугатти оснащен 8,0-литровым W16 с четырьмя турбинами мощностью 1200 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями. Разгон до сотни занимает всего 2,5 с. Это однозначно самый крутой автомобиль в Украине.