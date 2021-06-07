Ексклюзивний Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC з'являється на різних вулицях Києва. Гіперкар нещодавно з'явився в столиці, а його вже встигли неодноразово сфотографувати.

В інтернеті вже чимало фото “Бугатті Вейрон” в Україні. Рідкісний лімітований гіперкар дійсно вражає. Нагадаємо, що родстерів Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse у виконанні WRC побудували всього вісім.

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Абревіатура WRC розшифровується як World Record Convertible (світовий рекорд серед кабріолетів). Лімітовану версію створили, щоб відзначити рекорд швидкості в 409 км / год – саме стільки розвинув Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Новим такий авто коштував 2,5 млн. доларів.

Повнопривідний гіперкар “Бугатті” оснащений 8,0-літровим W16 з чотирма турбінами потужністю 1200 л. с. У парі з ним працює 7-ступенева КПП з двома зчепленнями. Розгін до сотні займає всього 2,5 с. Це однозначно найкрутіший авто в Україні.