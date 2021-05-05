Технологічний шедевр з блакитного карбону можна знайти у новій колекції Bugatti Lifestyle.

Французький автовиробник повідомляє, що карбоновий стіл для більярду, “розроблений за стандартами Мольсхайму”, що означає ретельний підхід до кожної деталі.

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Bugatti заявляє, що це перший більярдний стіл, прикрашений вуглецевим волокном, який можна брати в море, оскільки він оснащений “високотехнологічною гіроскопічною самовирівнювальною технологією для використання на яхті”. Гіроскопічний датчик допомагає столу саморегулюватись зі швидкістю в п'ять мілісекунд.

Фото: карбоновий стіл для більярду Bugatti / Bugatti

Стіл був створений Bugatti в партнерстві з компанією IXO, що спеціалізується на створенні вуглецевого волокна. Як і будь-який інший товар від французького бренду, стіл прикрашений шильдиком Bugatti, має оброблену раму з алюмінію та титану, а також табличку обмеженого тиражу, що позначає його лімітовану доступність. Буде випущено 30 таких столів і лише для 5 з них буде доступний набір додаткових аксесуарів Lifestyle від IXO.

Таким чином, клієнти можуть витратити ще більше на придбання карбонової стійки для київ з 13-дюймовим сенсорним екраном для відстеження результатів, карбонових київ, світлодіодної лампи для стелі або навіть валізи для м’ячів Aramith Tournament Pro.