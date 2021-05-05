Технологический шедевр из голубого карбона можно найти в новой коллекции Bugatti Lifestyle.

Французский автопроизводитель сообщает, что карбоновый стол для бильярда, "разработан по стандартам Мольсхайма", что означает тщательный подход к каждой детали.

Также интересно: Bentley Arnage: элитный седан по цене подержанной Toyota Camry

Bugatti заявляет, что это первый бильярдный стол, украшенный углеродным волокном, который можно брать в море, поскольку он оснащен "высокотехнологичной гироскопической самовыравнивающей технологией для использования на яхте". Гироскопический датчик помогает столу саморегулироваться со скоростью в пять миллисекунд.

Фото: карбоновый стол для бильярда Bugatti / Bugatti

Стол был создан Bugatti в партнерстве с компанией IXO, специализирующаяся на создании углеродного волокна. Как и любой другой товар от французского бренда, стол украшен шильдиком Bugatti, имеет обработанную раму из алюминия и титана, а также табличку ограниченного тиража, обозначающий его лимитированную доступность. Будет выпущено 30 таких столов и только для 5 из них будет доступен набор дополнительных аксессуаров Lifestyle от IXO.

Таким образом, клиенты могут потратить еще больше на приобретение карбоновой стойки для киев с 13-дюймовым сенсорным экраном для отслеживания результатов, карбоновых киев, светодиодной лампы для потолка или даже чемоданы для мячей Aramith Tournament Pro.