На популярном европейском сайте объявлений выставили пару Bentley Arnage 1999 и 2001 года выпуска, которые находятся в Лос-Анджелесе. Дилер оценил каждый из автомобилей менее, чем в 20 тысяч евро.

Даже с доставкой и растаможкой в Украине, американские Bentley Arnage выгоднее всех европейских предложений.

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В объявлениях на Mobile.de самый доступный Arnage из европейских стран стоит 23 999 евро и имеет пробег 71 тысячу километров, тогда как американские машины имеют примерно такой же пробег, но оценены в 16 768 евро за машину 2001 года и 19 201 евро за седан 1999 года выпуска.

Оба предложения от дилера Beverly Hills Car Club имеют полную сервисную историю и историю владения, из которой следует, что в 2001 году более дешевый из Arnage был продан за 210 тысяч долларов (173 977 евро), что означает снижение цены в 10 раз.

Фото: два Bentley Arnage, которые продаются в Лос-Анджелесе / Mobile.de

За свои деньги Bentley Arnage предлагает просторный и комфортный кожаный салон с деревянной отделкой. Роскошный седан оснащен 6,75-литровым твин-турбо V8 и пятискоростной механической коробкой передач с приводом на заднюю ось.

На сайте Mobile.de ошибочно указана цифра пробега 53 326 километров, однако это показатель в милях, согласно объявлению на eBay. Таким образом пробег более дешевого седана составляет 85 819 километров, а у более дорогой машины – 92 902.

В Украине продается лишь один Arnage – 2005 года выпуска, с пробегом 47 000 километров – и продавец рассчитывает получить за него 64 732 евро.